SpVgg Unterhaching schnuppert nach Sieg an Aufstiegsplätzen

Wieder einmal hat die SpVgg Unterhaching ihre Heimstärke unter Beweis gestellt. Das Team von Marc Unterberger besiegte den abstiegsbedrohten MSV Duisburg mit 1:0. Die Hachinger gehören zu den besten Heimmannschaften der 3. Liga: Aus 15 Partien holten sie 30 Punkte. Der Aufsteiger kletterte durch den Dreier auf den fünften Platz - auf den Relegationsplatz fehlen fünf Punkte.

Kompakte Defensive lässt wenig zu

Dass Haching so gut dasteht, liegt insbesondere auch an der kompakten Defensive, die in 29 Partien erst 30 Gegentore zugelassen hat. Kein anderer Drittligist ging häufiger mit einer Weißen Weste vom Feld als die Hausherren. Auch gegen Duisburg stand die Null.

In der ersten Halbzeit passierte relativ wenig - es fehlte vor allem an Offensiv-Highlights. In der 64. Minute dann endlich die Erlösung für die Zuschauer im Hachinger Sportpark: Sebastian Maier erzielte das Tor des Tages. Die Führung der Hachinger war etwas überraschend, weil der MSV zuvor mehr vom Spiel hatte. Nach dem Führungstreffer spielten die Hausherren mutiger nach vorne und drängten auf den zweiten Treffer.