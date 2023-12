3. Liga: Saarbrücken - Regensburg live im Stream & BR Fernsehen

Jahn Regensburg reist zum 1. FC Saarbrücken. Vom Papier her scheinen die Rollen klar verteilt zu sein: Die Oberpfälzer sind Tabellenführer der 3. Liga, Saarbrücken rangiert mit 15 Punkten Rückstand auf dem neunten Platz.

Doch zuletzt hatte das Team von Rüdiger Ziehl im Pokal für Sensationen gesorgt: Erst schalteten die Saarbrücker Rekordpokalsieger FC Bayern aus, dann kickten sie Eintracht Frankfurt aus dem DFB-Pokal. Mit Borussia Mönchengladbach wartet im Viertelfinale erneut ein Bundesligist auf die Saarländer.

Jahn Regensburg vor Herbstmeisterschaft

Das Team von Joe Enochs sollte also gewarnt sein, auch wenn sich Saarbrücken im Ligabetrieb mit nur drei Siegen bislang nicht als besonders heimstark präsentiert hat. Am letzten Spieltag beim 1:1 gegen Viktoria Köln riss zwar die Siegesserie der Regensburger, doch mit einem Sieg in Saarbrücken könnte der Jahn vorzeitig die Herbstmeisterschaft feiern.