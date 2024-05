Unterhaching wieder Spielverderber: Hallescher FC muss bangen

Die SpVgg Unterhaching spitzt die Abstiegssorgen des nächsten Vereins zu. Nachdem die Hachinger zuletzt das Derby gegen den TSV 1860 München gewannen und das bayerische Sorgenkind damit weiter in den Abstiegssog schubsten, ärgerte sie am Sonntag den Hallescher FC.

Ein unspektakuläres 1:0 am 36. Spieltag der dritten Liga für die Hachinger, folgenschwere null Punkte für die Gastgeber aus Halle.

Die Hallenser schienen die Partie über die erste Hälfte zu dominieren, bestimmten das Spiel - sofort war sichtbar: Der FCH will nicht verlieren und darf nicht verlieren. Doch im Abschluss leisteten sich die Gastgeber zu viele Patzer. Torlos gingen die beiden Mannschaften in die Kabinen.

1:0 durch Hobsch

In der zweiten Hälfte entwickelten auch die Hachinger allmählich Tempo. Mit einigen Chancen machte sich der Tabellenmittelfeld-Verein allmählich auf sich aufmerksam. Was der FCH die erste Hälfte über nicht schaffte, gelang den Oberbayern schon bei einer der ersten großen Chancen: In der 63. Spielminute trieb Maurice Krattenmacher die Kugel durchs Zentrum und erkannte eine Lücke. Patrick Hobsch kam an den Ball und lupfte den Ball über den FCH-Keeper Sven Müller ins Tor: 1:0.

Der Rückstand machte es für die ohnehin schon unter Druck stehenden Hallenser umso schwerer, ins Spiel zu kommen. Die Hachinger blieben fortan weit hinten und spielten defensiv, während sich der FCH abmühte, kämpfte, lief und sichtlich alles dafür tat, die Niederlage zu verhindern. Alle Laufkilometer und bissigen Duelle blieben bis zum Abpfiff jedoch erfolglos.

Fans beschimpften Hachinger Trainer

Der Hachinger Trainer Marc Unterberger suchte nach dem Spiel den Dialog mit den Fans der enttäuschten Gastgeber. Diese warfen den Gegnern Arroganz vor. Unterberger dazu auf MagentaTV: "Das ist natürlich für Halle bitter. Die Fans sind dann ein bisschen auf mich losgegangen. Aber was soll ich denn machen?" Unterberger wünschte dem FCH nichtsdestotrotz alles Gute für den Abstiegskampf.

Für die Oberbayern ist es der dritte Sieg in den letzten vier Spielen. Für den Hallescher FC hingegen beginnt in den letzten beiden Spielen ein bitterer Fight gegen den Abstieg - die Gastgeber hätten die drei Punkte bitter nötig gehabt.