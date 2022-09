3. Liga: Bayreuth gibt Führung in Mannheim aus der Hand

Der Aufsteiger überwand durch einen Steilpass aus dem Mittelfeld die gesamte Abwehr des Gegners und (14.) der frei stehende Alexander Nollenberger brachte Bayreuth in Führung. Kurz darauf schaffte Mannheim (17.) bereits den Ausgleichstreffer durch Dominik Martinovic. Beide Teams kamen immer wieder gefährlich in die Zone. Dominik Martinovic stand jedoch (37.) deutlich im Abseits, sein Treffer zählte nicht. Auf der anderen Seite schlenzte Nollenberger (40.) die Kugel von der linken Strafraumkante frontal an den langen Pfosten.

In der zweiten Halbzeit wurde die Partie weiterhin intensiv geführt. Die ganz großen Highlights blieben jedoch aus. Pascal Sohm gelang aber (86.) noch der Lucky Punch.