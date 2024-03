Keine Trendwende in Sicht: SpVgg Greuther Fürth verliert erneut

Es will einfach nicht mit der Trendwende bei der SpVgg Greuther Fürth klappen: Schon wieder kassierten die Franken eine Niederlage - nach der 0:1-Pleite bei Hansa Rostock rutscht das Team von Alexander Zorniger auf den siebten Tabellenplatz ab.

Der Aufstiegsrelegationsplatz ist nun fünf Punkt entfernt. Zur Erinnerung: Nach einem Sieg am 19. Spieltag gegen Holstein Kiel lag die Elf von Alexander Zorniger noch auf dem 2. Platz. Seitdem gab es aus den vergangenen sieben Partien sechs Niederlagen und nur einen Sieg.

Fürth in der Offensive zu harmlos

Hansa Rostock ging kurz vor der Pause durch Nico Neidhart in Führung (40.). Zuvor hatten die Hausherren mehr Ballbesitz und auch gute Chancen - das 1:0 ging durchaus in Ordnung. Von Fürth kam offensiv einfach zu wenig. Auch bei Standardsituationen blieben die Gäste zu harmlos.

Erst in der Schlussviertelstunde agierten die Franken mutiger. In der 77. Minute hatte Armindo Sieb den Ausgleichstreffer auf dem Fuß - doch sein Schuss ging knapp am linken Pfosten vorbei. Doch insgesamt Insgesamt erspielte sich Fürth zu wenige Chancen. Rostock verteidigte zudem sehr souverän.