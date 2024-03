Erneuter Tiefschlag für die SpVgg Greuther Fürth

Die SpVgg Greuther Fürth hat nach der 0:4-Klatsche gegen den Karlsruher SC den nächsten Tiefschlag einstecken müssen. Die Franken verloren zuhause gegen SV Elversberg mit 1:4. Trotz der Niederlage darf die SpVgg bei noch neun ausstehenden Spielen vom Aufstieg träumen - nur drei Punkte fehlen auf den Relegationsplatz, den aktuell der Hamburger SV belegt.

Fürth ab 50. Minute in Unterzahl

Nach der derben Pleite am vergangenen Wochenende war das Team von Alexander Zorniger auf Wiedergutmachung aus. Und zunächst war Fürth auch die etwas aktivere Mannschaft. Doch die Partie wurde oft unterbrochen, ein Spielfluss wollte da nicht so recht aufkommen. Von den Gastgebern ging keine Gefahr aus. Anders hingegen die SV Elversberg, die ihren ersten nennenswerten Angriff konsequent ausspielte und durch einen Treffer von Paul Stock in der 25. Minute in Führung ging.

Fürth wirkte von dem Gegentreffer geschockt. Die Gäste waren jetzt gut im Spiel und spielten munter nach vorne. Hinten standen die Saarländer kompakt und ließen wenig zu. Ab der 50. Minute war Fürth dann in Unterzahl: Robert Wagner musste mit einer Gelb-Roten Karte vom Platz. Das Spiel wirkte weiter zerfahren - viele Fouls und Ungenauigkeiten führten immer wieder zu Unterbrechungen. Der Ausgleichstreffer in der 61. Minute fiel dann doch eher überraschend: Dennis Srbeny erzielte das 1:1 - mit Hilfe des Elversberger Keeper Nicolas Kristof, der sich einen unfassbaren Patzer leistete.

Elversberger Stock mit Dreierpack

Fürth war jetzt besser im Spiel, doch die Gäste zeigten sich davon unbeeindruckt und gingen nur zehn Minuten später erneut in Führung. Wieder war Stock der Torschütze, der auch in der 82. Minute über seinen Dreierpack jubeln durfte. Auch beim vierten Elversberger Tor war Stock beteiligt: Sein Steilpass durch die Fürther Abwehrkette verwandelte Dominik Martinovic zum 1:4-Endstand aus Fürther Sicht.