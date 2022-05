1. FC Nürnberg: Krauß und zwei weitere Leihspieler gehen

Jetzt ging es doch schneller als gedacht: "Es wird sich in den nächsten zwei, drei Wochen entscheiden, ob ich weiter für den Club spiele", hatte Krauß am vergangenen Sonntag in der Sendung Blickpunkt Sport gesagt. Nürnbergs Trainer Robert Klauß hatte auch auf weitere Krauß-Jahre in Franken gehofft.

Krauß-Abschied nach zwei Jahren und 63 Spielen

Jetzt steht es aber fest, dass der Leihspieler von RB Leipzig in der kommenden Saison nicht mehr für den Club aufläuft. Nach zwei Jahren, mindestens 63 Spielen, fünf Toren und fünf Assists ist im Sommer Schluss. Die zwei Jahre Leihe in Nürnberg haben Krauß aber auf jeden Fall gut getan, das hatte sogar sein ehemaliger Trainer Julian Nagelsmann registriert.

Leihverträge von Borkowski und Knothe ebenfalls beendet

Auch die Leihverträge mit Dennis Borkowski (RB Leipzig) und Noel Knothe (Eintracht Frankfurt) werden nicht verlängert. Nürnbergs Sportvorstand Dieter Hecking wünscht "den Jungs alles erdenklich Gute auf ihrem weiteren Weg" und würde sich freuen, "wenn sie noch einmal einen Entwicklungsschritt gehen".

Mittelfeldspieler Tempelmann bleibt

Lino Tempelmann bleibt dem Fußball-Zweitligisten 1. FC Nürnberg hingegen erhalten. Der 23-Jährige war im vergangenen Sommer vom SC Freiburg gekommen, Seitdem absolvierte er für den Club 22 Spiele und schoss vier Tore.