"Umbruch"-Podcast: Wie einfach lässt sich ein Video faken?

Eine Demo von Neonazis und mittendrin Miro Weber, der beim Bayerischen Rundfunk in der Abteilung "Digitale Entwicklung und Social Media" arbeitet. Miro Weber ist allerdings nie bei einer solchen Demo mitgelaufen, auch wenn ein kurzes Video auf den ersten Blick das Gegenteil zu beweisen scheint.

Doch wenn man genauer hinsieht, fallen sie einem schon auf, die kleinen, irritierenden Merkwürdigkeiten. Die Blickrichtung des Nazi-Miro wirkt etwas unnatürlich, sein Gesicht scheint seltsam zu flackern. Der Grund: Bei dem Video handelt es sich um einen "Deep Fake", um ein Video also, das mit Hilfe von künstlicher Intelligenz manipuliert wurde.

Aufregerthema "Deep Fakes"

"Deep Fakes" sind eines der aktuell größeren Aufregerthemen, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Manch einer befürchtet, dass man in Zukunft auch bewegten Bildern nicht mehr trauen könne, es drohe die "Photoshopisierung" der Welt. Und in der Tat ist es so, dass mit Hilfe von künstlicher Intelligenz auch Laien in Zukunft in der Lage sein könnten, Videos zu manipulieren.

Miro Weber hat als Kameramann und Motion Artist zwar einiges an Erfahrung, wenn es um Bildbearbeitung geht. Für sein Experiment hat er jedoch versucht, sein Wissen auf diesem Gebiet zu ignorieren und möglichst naiv an die Sache heranzugehen.

Zufriedenstellende Ergebnisse nur mit viel "Gefrickel"

Sein Fazit: Man muss schon einiges an Zeit und Aufwand investieren, um zu einem Ergebnis zu kommen, das dann aber immer noch nicht perfekt ist. Wenn er alleine die KI die Arbeit machen ließ, entstanden oft Fehler. Dann sprang das Bild oder flackerte, manchmal lag ein Schatten auf dem Gesicht.

Klar ist: Ein "Deep Fake" zu erstellen ist leicht, aber einen guten "Deep Fake" zu erstellen ist schwer. Das sieht man auch an folgendem Beispiel. Hier wurde das Gesicht des BR-Netzredakteurs Christian Schiffer per Deep Fake-Technologie auf das von Tony Stark aus Iron Man montiert. Insgesamt lief der Rechner etwa zwei Stunden. Die Manipulation ist deutlich zu erkennen.