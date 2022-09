RTX 4-Reihe: Nvidia stellt neue Grafikkarten-Generation vor

Vor allem für Gamer- und Videoschnitt-Enthusiasten interessant

Laut Nvidia bieten die Grafikkarten der 4er-Serie auch eine bessere Leistung für Kreative. So sollen sich für 3D-Animationen realistische Materialien rendern und Änderungen in Echtzeit anzeigen lassen.

Die GPUs der RTX 4er-Serie sind vor allem für Gamer- und Video-Schnitt-Enthusiasten spannend, die bei der 3er Reihe in den vergangenen zwei Jahren nicht zugegriffen haben. Wer sich allerdings erst kürzlich eine Karte der 3er-Reihe gekauft hat, dürfte vermutlich noch eine Weile warten wollen. Die Vorgänger-Serie ist in den vergangenen Monaten im Preis deutlich gefallen.

4090 belegt im PC gleich drei Steckplätze

Wer sich für die RTX 4090 entscheidet, benötigt in seinem PC-Gehäuse jede Menge Platz. Das Spitzenmodell ist so groß, dass es gleich drei Steckplätze in Beschlag nimmt. Die technischen Daten können sich sehen lassen und entsprechen einer High-End-GPU:

16.384 CUDA Kerne (10.496 CUDA Kerne bei der 3090) und ein Boost-Takt von 2,52 GHz (1,695 GHz bei der 3090). Trotz dieser Verbesserungen liegt die Karte immer noch im gleichen 450-Watt-Bereich wie die 3090.

Preise der 3er Reihe dürften weiter fallen

Die vergangenen zwei Jahre war es schier unmöglich, eine Grafikkarte der aktuellen 3er-Baureihe zu einem erschwinglichen Preis zu kaufen. Sobald Großhändler neue Lieferungen erhielten, wurden die Karten von Shopping-Bots in Massen aufgekauft und dann zu einem horrenden Aufschlag bei Amazon, Ebay und anderen Plattformen weiter verkauft. Anstelle von 1500 Euro zahlte man für eine RTX 3090 Karte oft 3000 Euro und mehr, obgleich der empfohlene Verkaufspreis gerade mal bei der Hälfte lag.

Seit der Krypto-Markt jedoch an Wert verloren hat, ließ auch das Interesse am Mining nach. Und das wiederum hat einen großen Einfluss auf den Grafikkarten Markt, deren Chips für das rechenintensive Krypto-Mining benötigt wird.