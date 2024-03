Macht uns KI nun wirklich alle arbeitslos?

KI wird die Arbeitswelt verändern - so viel ist sicher. Schon jetzt kündigen Unternehmen an, erste Arbeitsplätze durch Künstliche Intelligenz ersetzen zu wollen. Wie realistisch ist das - und welche Jobs wären wirklich betroffen? Über die Hosts: Gregor Schmalzried ist freier Tech-Journalist, u.a. für den Bayerischen Rundfunk und Brand Eins. Marie Kilg ist freie Journalistin und Innovationsmanagerin im Deutsche Welle Lab. Zuvor war sie Produkt-Managerin bei Amazon Alexa. Redaktion und Mitarbeit: David Beck, Cristina Cletiu, Chris Eckhardt, Fritz Espenlaub, Marie Kilg, Mark Kleber, Hendrik Loven, Gudrun Riedl, Christian Schiffer, Gregor Schmalzried Kontakt: Wir freuen uns über Fragen und Kommentare an podcast@br.de. Links und Quellen: Ipsos-Umfrage: Jeder Dritte erwartet Veränderungen am Arbeitsplatz https://www.ipsos.com/de-de/global-views-ai-jeder-zweite-glaubt-dass-kunstliche-intelligenz-seinen-alltag-grundlegend-verandern Entlastung für Bademeister: So gut kann eine KI Ertrinkende erkennen https://www.n-tv.de/mediathek/videos/technik/So-gut-kann-eine-KI-Ertrinkende-erkennen-article24278777.html Entlassungen bei Axel Springer: Bild-Mitarbeiter sollen durch KI ersetzt werden https://www.golem.de/news/entlassungen-bei-axel-springer-bild-mitarbeiter-sollen-durch-ki-ersetzt-werden-2306-175083.html IBM will 7800 Jobs durch KI ersetzen https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-01/ibm-to-pause-hiring-for-back-office-jobs-that-ai-could-kill#xj4y7vzkg Künstliche Intelligenz: Britisches Unternehmen BT will 10.000 Stellen abbauen https://www.businessinsider.de/wirtschaft/international-business/kuenstliche-intelligenz-unternehmen-will-nun-10-000-stellen-ersetzen/ VIER »Erklärt« | Adressänderung per Voicebot https://www.youtube.com/watch?v=bCuxyy62mFI Callcenter-Mitarbeitende müssen schon jetzt mit KI umgehen https://www.nytimes.com/2023/07/19/business/call-center-workers-battle-with-ai.html Ersetzte Texter-Jobs: ChatGPT took their Jobs https://www.washingtonpost.com/technology/2023/06/02/ai-taking-jobs/ Solala-Automatisierung: The lure of so-so-automation https://mitsloan.mit.edu/ideas-made-to-matter/lure-so-so-technology-and-how-to-avoid-it Bankautomaten führten (zunächst) zu mehr Bankangestellten https://www.aei.org/economics/what-atms-bank-tellers-rise-robots-and-jobs/ Unterstützt uns: Wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer liebsten Podcast-Plattform. Abonniert den KI-Podcast in der ARD Audiothek oder wo immer ihr eure Podcasts hört, um keine Episode zu verpassen. Und empfehlt uns gerne weiter!