Gamer sammeln fast 50.000 Euro für die BR-Sternstunden

Mit der Sternstunden-Benefizaktion unterstützt der Bayerische Rundfunk jedes Jahr Kinder in Not. In diesem Jahr sind schon mehr als 17 Millionen Euro zusammengekommen, alleine 11,5 Millionen davon am Sternstunden-Tag am vergangenen Freitag. Am Mittwochnacht gab es noch eine außergewöhnliche Sternstunden-Aktion: Vier Gamer spielten auf der Live-Streaming-Plattform Twitch für diesen guten Zweck.

Gamen, wichteln, virtueller Rundflug

Schon zum dritten Mal beteiligten sich die vier Köpfe von "GameTube" an den Sternstunden. Michael Obermeier, Christian Schneider, Daniel Feith und Martin Le spielten wieder viele Games. Auf dem Programm standen aber auch ein Community-Wichteln und ein virtueller Live-Rundflug über Deutschland - mit dem Schlitten des Weihnachtsmanns.

Während des sechsstündigen Streams lernten die Zuschauer auch eine Reihe von Sternstunden-Projekten kennen - und spendeten 47.551 Euro für die Benefizaktion. Für Gamer Daniel Feith ein toller Erfolg, wie er BR24 sagt:

"Wir von GameTube sind froh und dankbar, dass wir bei unserem vorweihnachtlichen Spendenstream so viele Zuschauer hatten wie noch nie zuvor auf unserem Kanal, die so spendenbereit waren, dass wir diese Wahnsinns-Summe von fast 50.000 Euro zusammen erlösen konnten für die Sternstunden." Daniel Feith, Gamer.

2019 sammelten die GameTuber 40.000 Euro für die Sternstunden, 2020 waren es sogar 66.000 Euro.

GameTuber haben einen erfolgreichen YouTube-Kanal

Anfang 2012 gründeten Feith, Le, Schneider und Obermeier ihren YouTube-Kanal "GameTube" mit Fokus auf "Let's Plays", Livestreams zu Spielen und Themen rund um die Popkultur, und hin und wieder Vlogs von dem ein oder anderen Freizeitparkbesuch.

Alle vier Mitglieder waren oder sind bis heute Mitarbeiter der größten deutschsprachigen Redaktionen (GameStar und GamePro) zum Thema Videospiele. Sie bringen ihre Leidenschaft für die Gaming-Welt auf ihrem YouTube-Kanal mit 342.000 Abonnentinnen und Abonnenten zum Ausdruck.