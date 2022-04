Die Corona-Warn-App wird familienfreundlicher

Das letzte Update der Corona-Warn-App ist gerade einmal drei Wochen her, nun gibt es schon wieder eines. Die neueste Version 2.21 hält eine Funktion parat, die gerade für Familien, die verreisen, praktisch sein kann: Denn nun können Nutzer Tests für Familienmitglieder in ihrer App registrieren. Eltern können so die Testergebnisse ihrer Kinder auf ihrem Smartphone erhalten und digitale COVID-Testzertifikate für sie anfordern, die zum Beispiel für Reisen oder Veranstaltungen benötigt werden.

Testzertifikat nach negativem Test

Um einen Test für ein Familienmitglied zu registrieren, müssen Nutzer im Menüpunkt "Sie lassen sich testen?" auf "QR-Code scannen" tippen und dann den QR-Code scannen, den sie beim Testen erhalten haben. So weit, so bekannt.

Doch in der neuen App-Version 2.21 wird ihnen nun im nächsten Schritt ein Fenster angezeigt, in dem man auswählen kann, ob man den Test für sich oder für jemand anderen registrieren will. Falls man den Test für jemand anderen einträgt, kann man dessen Namen eintragen und auch ein digitales Testzertifikat anfordern. Das wird ausgestellt, wenn der Test negativ war.