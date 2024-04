Zahl der Gewaltdelikte steigt laut Kriminalstatistik stark an

Berlin: In Deutschland ist die Gewaltkriminalität im vergangenen Jahr stark angestiegen. Die Statistik der Polizei listet rund 215.000 Fälle auf; soviele wie seit 15 Jahren nicht mehr. Über die Statistik berichtet die "Welt am Sonntag" heute vorab. Die gefährliche und schwere Körperverletzung erreichte mit fast 155.000 Fällen einen neuen Höchststand. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul sagte der Zeitung, dass Konflikte heute schneller mit Fäusten statt mit Worten gelöst würden. Zitat: "Die Zündschnur ist kürzer geworden." Kriege und Krisen hätten die Stimmung zusätzlich angeheizt. Das sei wie ein großes Pulverfass, so Reul. - Insgesamt erfasst die Statistik - die am Dienstag offiziell vorgestellt wird - 5,94 Millionen Straftaten im vergangenen Jahr; ein Plus von fast sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.04.2024 12:00 Uhr