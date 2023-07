Weitere Sonderflüge sollen Rhodos-Urlauber aus Brandgebieten bringen

Meldungsarchiv - 24.07.2023 22:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Rhodos: Auch morgen und am Mittwoch wird es Sonderflüge von Rhodos geben, um gestrandete Urlauber zurückzufliegen. Die Reiseveranstalter setzen nach Angaben ihres Branchenverbands gecharterte Flugzeuge ein. Einige Gäste werden auch mit der Fähre nach Athen oder in die Türkei gebracht, um von dort nach Hause zu reisen. Die nächsten Tage ist in den Waldbrandgebieten in Griechenland keine Entspannung in Sicht - Hitze und Wind sollen andauern. Außer Kontrolle sind ebenfalls Feuer auf Korfu, an der Südküste der Insel Euböa und im Zentrum Griechenlands. Auch in Algerien kämpfen Sicherheitskräfte gegen zahlreiche Brände. Mindestens 25 Menschen kamen laut Behörden ums Leben. Östlich der Hauptstadt Algier mussten 1.500 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Auf Sizilien und auf Malta kommt es wegen der Hitze immer wieder zu Stromausfällen. In der sizilianischen Hauptstadt Catania sind mehr als 500.000 Menschen betroffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.07.2023 22:45 Uhr