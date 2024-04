Polizei nimmt Verdächtigen nach Gewalttat in Murnau fest

Murnau: In der oberbayerischen Marktgemeinde sind am späten Nachmittag zwei Ukrainer Opfer einer Gewalttat geworden. Sie wurden in der Nähe eines Lebensmittelgeschäftes auf der Strasse gefunden. Eines der Opfer, ein Mann, war da schon tot, die zweite Person verstarb trotz Wiederbelebungsmaßnahmen. Beide hatten Stichverletzungen. Die Polizei konnte kurz darauf einen 57-jährigen russischen Tatverdächtigen festnehmen. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen zweifachen Mordes.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2024 23:00 Uhr