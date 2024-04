Hamas veröffentlicht weiteres Geisel-Video

Gaza: Die islamistische Hamas hat am Abend erneut ein Geisel-Video veröffentlicht. Darin werben zwei männliche israelische Geiseln für einen Deal zwischen der israelischen Regierung und der Hamas. Die Bevölkerung rufen die beiden auf, weiter für die Freilassung aller Geiseln zu demonstrieren. Derweil hat Israels Außenminister Katz in Aussicht gestellt, im Fall eines Geisel-Abkommens mit der Hamas die geplante Offensive in Rafah zu verschieben. Die Freilassung der Geiseln habe höchste Priorität für seine Regierung, sagte er einem israelischen Fernsehsender. Die Hamas prüft derzeit eigenen Angaben zufolge einen Vorschlag Israels für eine Waffenruhe im Gazastreifen und die Freilassung weiterer Geiseln. Die Vereinten Nationen bestätigten zuletzt, dass inzwischen mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangt. An einigen Tagen der vergangenen Woche seien täglich über 400 Lastwagen angekommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.04.2024 01:00 Uhr