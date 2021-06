Von Brunn erhält Rüge für Nazi-Vergleich

Nachrichtenarchiv - 16.06.2021 14:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Der Chef der SPD-Fraktion im bayerischen Landtag, von Brunn, hat eine Rüge erhalten. Grund ist, dass er sich nicht für seinen Nazi-Vergleich entschuldigte. Dafür hatte von Brunn Zeit bis heute Mittag. Nach Ablauf der Frist erteilte ihm Landtagspräsidentin Aigner die Rüge. Nach ihren Worten sind die fraglichen Äußerungen von Brunns in keinster Weise nachvollziehbar und akzeptabel. Derartige Zuspitzungen dürften nicht in die Debattenkultur des Hohen Hauses Einzug halten, so Aigner. - In der Landtagssitzung vergangene Woche hatte von Brunn wörtlich gesagt: "Die Vorgänger der CSU waren die Steigbügelhalter von Adolf Hitler". Er selbst sprach von einer zugespitzten Formulierung.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.06.2021 14:45 Uhr