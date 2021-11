Verdi befürchtet weiteren Exodus in der Pflege

Nachrichtenarchiv - 14.11.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Laut dem Leiter des deutschen Intensivregisters, Karagiannidis, sind die Intensivstationen in Deutschland aktuell so stark durch Personalmangel eingeschränkt wie noch nie. Die Zahl der Pflegekräfte habe während der Pandemie stark abgenommen. Verdi-Vorstand Bühler sagte der "Bild am Sonntag", es drohe ein regelrechter Exodus in der Pflege. Die Lage auf den Intensivstationen spitzt sich indes weiter zu. Karagiannidis rechnet schon bald mit mehr als 3.000 Covid-Patienten bundesweit auf Intensivstationen. Größte Sorge bereite ihm vor allen Dingen die Situation in Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen und Thüringen. Die Vorsitzende des Marburger Bundes, Johna, sagte den Funke-Medien, sie habe sich noch nie in der Pandemie so große Sorgen gemacht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.11.2021 07:00 Uhr