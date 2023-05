Ukraine meldet russische Angriffe auf mehrere Städte

Kurzmeldung ein/ausklappen Länder werfen Bund falsche Berechnung der Flüchtlingszuschüsse vor

Berlin: In der Debatte über die Finanzierung der Versorgung von Geflüchteten verschärft sich der Ton: Die Bundesländer werfen dem Kanzleramt falsche Berechnungen vor. Das steht in einem Papier der Länderfinanzminister, das mehreren Medien vorliegt. Demnach habe der Bund seine Unterstützung in den vergangenen Jahren faktisch zurückgefahren, obwohl die Flüchtlingszahlen gestiegen seien. Auch die Argumentation, dass der Bund über einen immer geringeren Anteil der Steuereinnahmen verfügt, wird in dem 15-seitigen Dokument bestritten. - Am Mittwoch beraten Bund und Länder im Kanzleramt unter anderem über die weitere Finanzierung der Flüchtlings-Kosten. Die Länderchefs verlangen von der Bundesregierung nach wie vor mehr Geld für Versorgung und Integration der Menschen. Das lehnt die Bundesregierung aber ab und verweist auf bereits bestehende Finanz-Zusagen und eine angespannte Haushaltslage.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.05.2023 03:00 Uhr