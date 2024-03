Taucher bergen zwei Leichen nach Brückeneinsturz in Baltimore in den USA

Baltimore: Nach dem Einsturz einer Autobahnbrücke an der US-Ostküste haben Einsatzkräfte zwei Tote geborgen. Die Polizei des Bundesstaates Maryland teilte mit, Taucher hätten im Wasser ein Fahrzeug gefunden, in dem zwei Personen eingeschlossen waren. Dabei soll es sich laut Medienberichten um vermisste Bauarbeiter handeln. Die Behörden gehen davon aus, dass auch die anderen vier Vermissten tot sind. Die Such nach ihnen hat die Küstenwache inzwischen eingestellt. Laut Polizei ist es mittlerweile zu gefährlich, zwischen den Trümmerteilen zu tauchen. Am Dienstag hatte ein Containerschiff die mehr als zwei Kilometer lange Autobahnbrücke gerammt und zum Einsturz gebracht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2024 09:00 Uhr