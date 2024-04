Söder nennt AfD "Kremlknechte und Vaterlandsverräter"

München: Knapp sechs Wochen vor der Europawahl hat sich die CSU in München betont pro-europäisch positioniert. Parteichef Söder sagte, Europa sichere den Frieden und stärke die Wirtschaft. Als Ziel gab Söder seiner Partei ein besseres Ziel als 2019 vor. Damals hatte die CSU sechs Europaabgeordnete nach Brüssel schicken können. In diesem Jahr, so Söder, sei das Ziel "Sieben plus X". Der CSU-Chef sparte auch nicht mit Kritik an der politischen Konkurrenz. Mit Blick auf die AfD und die Korruptionsvorwürfe sagte Söder wörtlich: "Das sind doch nichts anderes als Kremlknechte und Vaterlandsverräter". Europa-Spitzenkandidat Weber hat in München für eine andere Agrarpolitik geworben. Europa dürfe bei der Versorgung mit gesunden Nahrungsmitteln nicht von Importen abhängig werden. Daher müsse die eigene Landwirtschaft stärker unterstützt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2024 13:00 Uhr