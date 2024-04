Olympisches Feuer ist auf dem Weg nach Paris

Piräus: Das olympische Feuer nimmt derzeit Kurs auf Frankreich. An Bord eines historischen Dreimastschiffs gelangt die Fackel vom griechischen Piräus nach Marseille. Nach der Ankunft in elf Tagen wird von der südfranzösischen Stadt der Fackellauf nach Paris fortgesetzt. 10.000 Fackelträger werden dann die Flamme durch 64 französische Territorien und 450 Städte tragen. Am 26. Juli steht das Olymische Feuer im Mittelpunkt der Eröffnungsfeier der Sommerspiele in Paris.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2024 12:00 Uhr