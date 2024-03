Stuttgart, Augsburg und Bayern München feiern Auswärts-Siege

Zum Fußball: In der Bundesliga bleibt Stuttgart auf Champions-League Kurs. Mit einem 3:0 Sieg in Hoffenheim festigte das Team den dritten Tabellenplatz. Gewonnen hat auch der FC Bayern - 5:2 bei Tabellenschlusslicht Darmstadt. Augsburg holte mit einem 3:1 drei Punkte in Wolfsburg. Außerdem spielten: Heidenheim - Mönchengladbach: 1:1 Union Berlin - Bremen: 2:1 und Mainz - Bochum: 2:0.

