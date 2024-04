Stoltenberg schlägt 100-Milliarden-Euro-Paket für Ukraine vor

Brüssel: NATO-Generalsekretär Stoltenberg will die Ukraine mit einem milliardenschweren Hilfspaket unterstützen. Nach Angaben aus Diplomatenkreisen sieht es über einen Zeitraum von fünf Jahren Zahlungen in Höhe von 100 Milliarden Euro vor. Außerdem soll künftig die NATO Waffenlieferungen an die Ukraine koordinieren und die Ausbildung ukrainischer Streitkräfte steuern. Damit soll die Hilfe für das von Russland angegriffene Land unabhängiger vom künftigen Kurs der USA werden. Präsident Biden gelingt es seit Monaten nicht, ein neues Hilfspaket durch den Kongress zu bringen. Sollte Donald Trump nach der Präsidentschaftswahl im November ins Weiße Haus zurückkehren, könnten die amerikanischen Hilfen für die Ukraine zudem ganz enden. Die NATO-Außenminister werden bei ihrem Treffen heute und morgen über Stoltenbergs Vorschlag beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2024 07:00 Uhr