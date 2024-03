Stimmung in der deutschen Wirtschaft verbessert sich

München: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich in diesem Monat überraschend deutlich verbessert. Das zeigt der Geschäftsklimaindex des Münchner Ifo-Instituts. Die Unternehmen beurteilten sowohl ihre aktuelle Lage als auch die Aussichten für die nächsten Monate besser als zuletzt. Ifo-Präsident Fuest sagte wörtlich: "Die deutsche Wirtschaft sieht einen Silberstreif am Horizont."

