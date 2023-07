Prozess gegen Ex-US-Präsident Trump beginnt mitten im Wahlkamp

Meldungsarchiv - 22.07.2023 02:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Washington: Der Prozess gegen Ex-US-Präsident Trump wegen der Dokumentenaffäre soll im kommenden Frühjahr beginnen, also mitten im Wahlkampf. Die zuständige Bundesrichterin legte den 20. Mai als Termin fest. Für die Republikaner ist das die heiße Phase der Präsidentschaftskandidatur, für die der 77jährige bisher klarer Favorit ist. Trump wird das illegale Aufbewahren hunderter Dokumente etwa vom Pentagon, vom FBI und der NSA in seinem privaten Anwesen in Florida zur Last gelegt.

