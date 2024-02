Pistorius besucht Soldaten in der Oberpfalz

Weiden: Verteidigungsminister Pistorius hat am Vormittag in der Oberpfalz Soldaten besucht, die künftig an die Außengrenze der Nato nach Litauen verlegt werden. Pistorius sprach in Weiden mit Vertretern der Truppe und mit Kommunalpolitikern. Anschließend stand ein Besuch in Oberviechtach auf dem Programm. In der Region werden die Umstrukturierungspläne bei der Bundeswehr kritisch gesehen. Vorgesehen ist, dass das Panzergrenadierbataillon in Oberviechtach in den kommenden Jahren komplett nach Litauen verlegt wird. Zum Ausgleich soll dann das Artilleriebataillon aus Weiden nach Oberviechtach umziehen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.02.2024 14:00 Uhr