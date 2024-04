Polen ruft Deutschland zu Lieferung von Taurus-Raketen an Ukraine auf

Warschau: Polen verstärkt den Druck auf Deutschland in der Diskussion über die Lieferung von Taurus-Raketen an die Ukraine. Außenminister Sikorski hat der "Bild am Sonntag" gesagt, er hoffe, dass Bundeskanzler Scholz der Ukraine im Verteidigungskampf gegen die russischen Truppen die Marschflugkörper nicht länger verweigert. Die USA hätten mit dem Beschluss, weitreichende Raketen zu liefern, bereits auf die russische Eskalation reagiert. Jetzt müsse Deutschland entscheiden, so Sikorski. Scholz hat es gestern nochmals abgelehnt, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine weiterzugeben. Er befürchtet, dass Deutschland damit in den Krieg hineingezogen wird.

