Netanjahu schickt Mossad-Chef zu Verhandlungen nach Katar

Tel Aviv: Eine israelische Delegation reist morgen nach Katar, um über eine Feuerpause im Gaza-Krieg sowie die Freilassung weiterer Geiseln zu verhandeln. Aus Regierungskreisen verlautete, Ministerpräsident Netanjahu habe die Reise genehmigt. Die Delegation werde vom Chef des Auslandsgeheimdienstes Mossad angeführt. In Doha werden der CIA-Chef, der katarische Ministerpräsident sowie der ägyptische Geheimdienstminister an den Beratungen teilnehmen. Seit Wochen vermitteln die USA, Katar und Ägypten zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Ziel sind eine Feuerpause und der Austausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge. US-Außenminister Blinken erklärte in einem Interview mit einem saudi-arabischen TV-Sender, die Differenzen würden kleiner. Er halte eine Einigung für "sehr gut möglich". Blinken wird morgen erneut in Israel erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.03.2024 21:15 Uhr