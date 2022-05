Mehr als 260 ukrainische Soldaten aus Asow-Stahlwerk evakuiert

Nachrichtenarchiv - 17.05.2022 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Mehr als 260 ukrainische Soldaten sind aus dem seit Wochen von russischen Truppen belagerten Asow-Stahlwerk in Mariupol evakuiert worden. Das hat das ukrainische Verteidungsministerium bekannt gegeben. Nach dessen Angaben wurden 53 Schwerverletzte zur Behandlung nach Nowoasowsk und 211 Soldaten nach Oleniwka gebracht. Beide Orte liegen in Gebieten unter Kontrolle des russischen Militärs. Die Soldaten sollen zu einem späteren Zeitpunkt gegen russische Kriegsgefangene ausgetauscht werden. Seit Beginn der russischen Invasion in die Ukraine am 24. Februar haben Kiew und Moskau bereits mehrmals Gefangene ausgetauscht. Das russische Verteidigungsministerium hatte gestern eine Waffenruhe in Mariupol ausgerufen, um verletzte ukrainische Soldaten aus dem Stahlwerk zu holen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.05.2022 09:00 Uhr