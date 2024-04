Bayer Leverkusen und VfB Stuttgart trennen sich 2:2

Leverkusen: Auch am 31. Spieltag in der Fußball-Bundesliga bleibt Bayer Leverkusen ungeschlagen. Dank einer Aufholjagd kam das Team von Trainer Alonso zu einem 2:2 gegen den VfB Stuttgart. Der Ausgleich fiel in der letzten Minute der Nachspielzeit. Am Nachmittag hatte der FC Bayern München Eintracht Frankfurt mit 2:1 besiegt. Der RB Leipzig gewann gegen Dortmund 4:1. Der FC Augsburg unterlag Bremen 0:3. Freiburg verlor gegen Wolfsburg 1:2.

