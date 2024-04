FDP-Parteitag verabschiedet Leitantrag zu "Wirtschaftswende"

Berlin: Die FDP will den wirtschaftspolitischen Kurs der Ampel-Koalition grundlegend verändern, um das Wirtschaftswachstum in Deutschland anzutreiben. Der Bundesparteitag der Liberalen verabschiedete am Abend einen Leitantrag des Vorstands für eine Wirtschaftswende mit großer Mehrheit. Der Beschluss baut auf einem Zwölf-Punkte-Plan des FDP-Präsidiums auf, der Anfang der Woche Kritik der Koalitionspartner SPD und Grünen ausgelöst hatte. Darin vorgesehen sind unter anderem eine Reform des Bürgergelds mit Sanktionen für Arbeitsverweigerer, ein Ende der abschlagsfreien Rente mit 63, die komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags und eine Steuerbefreiung von Überstunden.

