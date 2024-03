Macron weist Berichte über Ärger zwischen Berlin und Paris zurück

Paris: Frankreichs Präsident Macron hat Berichte über Differenzen zwischen Berlin und Paris zurückgewiesen. In einem Interview mit der Zeitung "Le Parisien", es habe nie Ärger zwischen Bundeskanzler Scholz und ihm gegeben. In Bezug auf die Ziele gebe es große Gemeinsamkeit nur die strategischen Kulturen der beiden Länder seien verschieden. In dem Interview beharrte Macron aber auch darauf, dass der Einsatz westlicher Truppen in der Ukraine notwendig werden könnte. In dieser Frage hatte Scholz Macron mehrfach öffentlich widersprochen. Deshalb habe er Scholz das Treffen vorgeschlagen, das am Freitag stattfand.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2024 03:00 Uhr