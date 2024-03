Lauterbach wirbt für Widerspruchslösung bei Organspende

Berlin: Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat sich zum Start des Online-Organspenderegisters erneut für die sogenannte Widerspruchslösung ausgesprochen. Er gehe davon aus, dass nur so langfristig die Zahl der Organspenden erhöht werden könne, sagte der Minister am Vormittag auf einer Pressekonferenz. Die Zahl der registrierten Organspender bleibe weit hinter dem zurück, was benötigt werde. Derzeit, so Lauterbach, seien 8.400 Menschen auf der Warteliste für eine Organtransplantation, pro Jahr gebe es in Deutschland aber nur rund 900 Spender. Mit der Widerspruchslösung müsste jeder Bürger aktiv eine Organspende ablehnen. Dieser Vorschlag war 2020 im Bundestag abgelehnt worden, verabschiedet wurde damals das Modell zur so genannten Entscheidungslösung: Das heißt, jeder Mensch soll von sich aus dokumentieren, ob er Organe spenden will oder nicht. Seit heute kann dies über das neue Onlineregister erfolgen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2024 12:00 Uhr