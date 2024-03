Lauterbach will Gesundheitswesen auf militärische Konflikte vorbereiten

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach will das deutsche Gesundheitswesen besser gegen Krisen und auch für militärische Konflikte wappnen. Deutschland müsse sich nicht nur für künftige Pandemien, sondern auch für große Katastrophen und eventuelle militärische Konflikte besser aufstellen, sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Es brauche klare Zuständigkeiten – etwa für die Verteilung einer hohen Zahl an Verletzten auf die Kliniken in Deutschland. Deutschland könnte im Bündnisfall zur Drehscheibe bei der Versorgung von Verletzten und Verwundeten auch aus anderen Ländern werden, argumentierte Lauterbach. Panikmache sieht der Minister in den Plänen nicht. Wörtlich sagte er: "Es wäre albern zu sagen, wir bereiten uns nicht auf einen militärischen Konflikt vor, und dann wird er auch nicht kommen." Lauterbach rechnet mit der Vorlage eines Gesetzentwurfes im Sommer.

