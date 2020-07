Langzeitstudie zu Ansteckungsgefahr von Kindern startet heute

Der Schauspieler Thilo Prückner ist tot

Berlin: Der Schauspieler Tilo Prückner ist tot. Er starb nach Angaben seiner Familie am Donnerstag in Berlin. Der gebürtige Augsburger wurde 79 Jahre alt. Prückners Karriere begann in den 1960er-Jahren am Theater in München. Später wurde er durch zahlreiche Film-und Fernsehrollen einem breiten Publikum bekannt, unter anderem als Tatort-Kommissar Holicek. Seit März 2015 hatte er in der ARD-Vorabendserie "Rentnercops" einen aus dem Ruhestand zurückgeholten Ermittler gespielt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.07.2020 13:15 Uhr