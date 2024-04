Lindner kritisiert erneut Kindergrundsicherung und Soli

Berlin: Der FDP-Vorsitzende Lindner hat der Ukraine weitere deutsche Hilfe bei ihrem Abwehrkampf gegen Russland zugesagt. Beim Bundesparteitag in Berlin sagte er, das liege auch im eigenen deutschen Interesse. Kremlchef Putin habe die Ukraine angegriffen, seine Stoßrichtung seien aber die Europäer und deren Lebensweise. Beim Parteitag kritisierte der FDP-Chef erneut das Konzept der Kindergrundsicherung von Familienministerin Paus. Ihr Modell sei "absurd", so Lindner wörtlich. Erneute forderte er auch die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Er sei für den Mittelstand, das Handwerk und die Industrie eine Sondersteuer auf wirtschaftlichen Erfolg geworden. Das könne sich Deutschland nicht mehr leisten, so Lindner.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2024 21:00 Uhr