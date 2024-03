Kaufland will 23 weitere Real-Märkte übernehmen

Neckarsulm: Der Lebensmittel-Einzelhändler Kaufland will in zahlreiche weitere Filialen der insolventen Warenhauskette Real einziehen. Eine Unternehmenssprecherin nannte 23 potenzielle Standorte. Die Verhandlungen mit den Vermietern liefen bereits. Die Übernahme von Beschäftigten sei vorerst nicht geplant. Kaufland hatte in den vergangenen Jahren bereits mehr als 100 ehemalige Real-Märkte übernommen. 10.000 Beschäftigte konnten ihren Job behalten. Am vergangenen Wochenende waren die letzten 49 Real-Märkte geschlossen worden. Davon waren 2.500 Mitarbeiter betroffen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.03.2024 18:15 Uhr