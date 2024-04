Suche nach Arian wird fortgesetzt

Bremervörde: Der Großeinsatz bei der Suche nach dem sechsjährigen Arian in Niedersachsen wird verlängert. Bisher wurde das Kind, das unter Autismus leidet, nicht gefunden. Am Abend erklärte ein Polizeisprecher, die Helfer und Einsatzkräfte würden weitersuchen. Eigentlich sollte die Aktion um 19 Uhr unterbrochen werden. Seit dem Vormittag durchkämmen etwa 800 Menschen die Umgebung nahe dem Wohnort des Jungen. Weitere rund 400 suchten an anderen Orten. Ziel sei es, alles noch einmal lückenlos umzudrehen, so die Polizei. Die Suche könne auch morgen weitergehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2024 19:00 Uhr