Hochwasserlage in Bayern bleibt weiterhin angespannt

München: Die Hochwasserlage in Bayern bleibt an Weihnachten angespannt. Zahlreiche bebaute Grundstücke könnten laut Hochwassernachrichtendienst überschwemmt werden. In Ostbayern betrifft das die Regionen Passau, Schwandorf, Amberg und Cham. In Franken gibt es entsprechende Warnungen für die Regionen Bamberg, Bayreuth, Forchheim, Kronach, Coburg, Kulmbach, Main-Spessart, Rhön-Grabfeld und Bad Kissingen. In Schwaben hat das Wasserwirtschaftsamt dagegen für die Landkreise Dillingen, Günzburg und Neu-Ulm Entwarnung gegeben - nicht aber für den Kreis Donau-Ries.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2023 22:00 Uhr