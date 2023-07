Helfer melden erste Erfolge im Kampf gegen die Waldbrände auf Rhodos

Meldungsarchiv - 26.07.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Athen: Die griechische Feuerwehr meldet im Kampf gegen die Waldbrände auf Rhodos einen Erfolg: Den Einsatzkräften und rund 3000 Helfern ist es in der Nacht gelungen, das Feriendorf Gennadi im Südosten der Insel zu retten. Wie örtliche Medien berichten, konnten heute Früh erneut Löschflugzeuge und -helikopter eingesetzt werden, um die Flammen zu bekämpfen. Der gefährlichste Brand auf Rhodos ist allerdings noch nicht unter Kontrolle. Besser ist die Lage auf der Ferieninsel Korfu im Nordwesten Griechenlands: Dort gibt es aktuell keine große Feuerfront mehr. Auch auf der Insel Euböa hat sich die Lage demnach entspannt. Für heute werden in Griechenland allerdings an manchen Orten Temperaturen bis 46 Grad erwartet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.07.2023 09:45 Uhr