Fußball-Bundesligist Leverkusen siegt in Leipzig 3:2

Leipzig: Tabellenführer Leverkusen hat im Abendspiel der Fußball-Bundesliga in Leipzig mit 3:2 gewonnen. Der Herbstmeister bleibt damit das 18. Mal ungeschlagen. Am Nachmittag siegte Dortmund in Köln 4:0 und kletterte damit auf Tabellenplatz fünf. Freiburg schlug Hoffenheim 3:2. Heidenheim und Wolfsburg trennten sich 1:1 sowie Darmstadt und Frankfurt 2:2. Die Partie Bochum-Stuttgart endete 1:0. Die Ergebnisse aus der 2. Liga: Nürnberg - Rostock 3:0, Elversberg - Hannover 2:2 und St. Pauli - Kaiserslautern 2:0 - St. Pauli damit wieder Tabellenführer vor Kiel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.01.2024 22:00 Uhr