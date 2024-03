FC Bayern und FC Augsburg feiern Erfolge

Zum Fußball: In der Bundesliga haben die bayerischen Vereine heute Erfolge verbuchen können. Der FC Bayern feierte einen 8:1-Kantersieg über den abstiegsbedrohten FSV Mainz. Damit verkürzte sich der Rückstand der Münchner auf Tabellenführer Leverkusen auf sieben Punkte. Dem FC Augsburg glückte ein 1:0-Sieg über den Aufsteiger Heidenheim. Im Abendspiel bezwang Dortmund Gastgeber Bremen mit 2:1. Außerdem spielten: Leipzig - Darmstadt 2:0 und Mönchengladbach - Köln 3:3. In der Formel-1 hat Max Verstappen in Saudi-Arabien auch das zweite Saison-Rennen gewonnen. Der Red-Bull-Pilot setzte sich vor seinem Teamkollegen Sergio Perez und Charles Leclerc im Ferrari durch.

