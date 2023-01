EU berät wegen Corona-Welle in China über Umgang mit Einreisenden

Nachrichtenarchiv - 04.01.2023 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Angesichts der massiven Corona-Welle in China berät die Europäische Union heute über einen einheitlichen Umgang mit Reisenden von dort. Konkret treffen sich am Nachmittag Experten des für Krisenreaktion zuständigen Gremiums IPCR. Es will mögliche Maßnahmen absprechen. Bisher verfahren die einzelnen Mitgliedsländer unterschiedlich: Frankreich, Spanien und Italien etwa verlangen von Einreisenden aus China negative Corona-Tests. Eine solche Pflicht fordert Weltärzte-Chef Montgomery für die gesamte EU. Österreich und Belgien wollen das Abwasser der Flugzeuge auf neue Virusvarianten hin untersuchen. Das möchte auch Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Bisher sieht das IPCR keinen Anlass zu Panik, weil die in China zirkulierenden Varianten hier schon im Umlauf sind. Außerdem halten die Experten die Europäer für besser geschützt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.01.2023 06:00 Uhr