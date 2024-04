Das Wetter in Bayern: Sonnig bei bis zu 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Nachmittags meist sonnig, mitunter lebhafter Wind bei 19 bis 23 Grad. In der Nacht klar oder nur leicht bewölkt, Abkühlung auf Tiefstwerte um 7 Grad. In den nächsten Tagen meist freundlich. Höchstwerte zunächst 18 bis 25, am Dienstag 23 bis 27 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2024 15:00 Uhr