Die Brief-Flüge der Post sind Geschichte

Berlin: In der Nacht hat der letzte Inlands-Postflug stattgefunden. Laut Deutscher Post ging er von Berlin nach Stuttgart. Das Unternehmen schafft die Flüge ab, um Kosten zu senken und um seine Klimabilanz zu verbessern. Der Brieftransport am Boden verursacht nach Firmenangaben 80 Prozent weniger CO2. Das sogenannte Nachtluftpostflugnetz war seit 1961 in Betrieb. Seit der Jahrtausendwende wurde es mit zunehmendem E-mail-Verkehr ausgedünnt Am Ende flogen die Briefe in sechs Passagiermaschinen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.03.2024 10:00 Uhr