Das Wetter: Teils freundlich, teils bewölkt mit Regen; Höchstwerte 10 bis 23 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag im Süden und Osten immer wieder längere sonnige Abschnitte. In Franken wechselnd bewölkt und besonders in Unterfranken zeitweise Regen. Für die Hochlagen der Alpen gilt weiter eine Unwetterwarnung vor Orkan-Böen. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 23 Grad. In der Nacht Tiefsttemperaturen zwischen 10 und 5 Grad. Am Wochenende meistens trocken und oft freundlich. An Ostermontag wechselhaft mit Schauern. Die Temperaturen bleiben ähnlich.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.03.2024 15:15 Uhr