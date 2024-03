Das Wetter: Sonne, Wolken und Regen bei 7 bis 14 Grad

Das Wetter in Bayern: Im Osten noch länger sonnig, sonst zunehmend bewölkt und gebietsweise Regen. Ab dem späten Nachmittag wieder freundlicher und lebhafter Wind bei Tageshöchstwerten zwischen 7 und 14 Grad. In der Nacht 3 Grad. Morgen im Norden Frankens zeitweise Regen, sonst recht freundlich. Am Wochenende immer wieder länger Sonne und meist trocken bei Höchstwerten bis zu 23 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.03.2024 09:45 Uhr