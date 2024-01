Das Wetter in Bayern: regnerisch und windig, teils mit Orkanböen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zeitweise Regen, im Bayerischen Wald und an der unteren Donau auch gefrierend. Für die Hochlagen der Alpen und des Bayerischen Waldes gibt es eine Warnung vor Orkanböen. Tiefstwerte 6 bis 0 Grad. Auch tagsüber sowie am Donnerstag und Freitag immer wieder nass. Bei 5 bis 14 Grad weiterhin windig. Nachts Abkühlung auf 8 bis 2 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.01.2024 20:00 Uhr