Todesopfer von Murnau waren laut Kuleba ukrainische Soldaten

Murnau: Nach dem Doppelmord vor einem Einkaufszentrum am vergangenen Samstag in dem Markt am Staffelsee gilt ein 57-jähriger Russe als dringend tatverdächtig. Der Mann, der in Untersuchungshaft sitzt, soll zwei Ukrainer mit einem Messer erstochen haben. Laut Polizei kannten sich die drei Männer. Zeugen zufolge waren sie kurz vor der Tat gemeinsam in Murnau unterwegs gewesen und alle drei waren demnach stark betrunken. Warum es zum Streit zwischen dem Russen und den zwei Ukrainern kam, wird derzeit ermittelt. Nach Angaben des Außenministeriums in Kiew handelte es sich bei den Opfern um ukrainische Soldaten, die sich zur medizinischen Rehabilitation in Deutschland aufhielten. Außenminister Kuleba dankte den deutschen Ermittlern für die schnelle Festnahme des Tatverdächtigen. - Der Russe hatte mit einem Messer den 36-jährigen Ukrainer so schwer verletzt, dass dieser sofort starb. Der 23-jährige erlag seinen Verletzungen wenig später im Krankenhaus.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2024 06:00 Uhr